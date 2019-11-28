Форвард "Питтсбурга" Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 28 ноября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Питтсбург" дома одержал победу над "Ванкувером" со счетом 8:6, Малкин набрал пять очков (две шайбы + три передачи). Российский хоккеист в восьмой раз в карьере набрал пять очков за матч.

Второй звездой признан шведский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, который отразил 41 из 43 бросков и помог клубу дома обыграть "Каролину" (3:2). Прошедшая встреча стала 1000-й для Лундквиста в составе "Рейнджерс".

Третьей звездой выбран американский нападающий "Вегаса" Макс Пачиоретти, который набрал два очка (один гол + один пас) в гостевом матче против "Нэшвилла" (4:3 ОТ).