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НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

В матче против "Вануквера" россиянин набрал пять очков
Евгений Малкин AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 28 ноября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Питтсбург" дома одержал победу над "Ванкувером" со счетом 8:6, Малкин набрал пять очков (две шайбы + три передачи). Российский хоккеист в восьмой раз в карьере набрал пять очков за матч.

Второй звездой признан шведский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, который отразил 41 из 43 бросков и помог клубу дома обыграть "Каролину" (3:2). Прошедшая встреча стала 1000-й для Лундквиста в составе "Рейнджерс".

Третьей звездой выбран американский нападающий "Вегаса" Макс Пачиоретти, который набрал два очка (один гол + один пас) в гостевом матче против "Нэшвилла" (4:3 ОТ).

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