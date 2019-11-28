{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Поздняков: попытка применить санкции в отношении руководства ОКР вызывает недоумение

Глава ОКР выступил на олимпийском собрании в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Попытка применить санкции в адрес руководства Олимпийского комитета России (ОКР) вызывает недоумение. Об этом во время олимпийского собрания заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Олимпийское собрание проходит в четверг в Москве.

На эту тему
Поздняков уверен, что Олимпийский комитет России сформирует команду на ОИ-2020

"С учетом того, что в отношении Олимпийского комитета России отсутствуют даже малейшие подозрения в совершении каких-либо неправомерных действий, вызывает искреннее недоумение попытка применить последствия несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) [кодексу Всемирного антидопигового агентства (WADA)] в отношении руководства и членов исполкома ОКР, - сказал Поздняков. - Коллективное наказание исполкома ОКР, состав которого структурно отражает в целом олимпийское движение России, является проявлением необоснованной и бессмысленной предвзятости".

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Окончательное решение исполком WADA примет на заседании 9 декабря в Париже.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Драчев считает возможные санкции WADA частью программы по удушению российского спорта
Решение о санкциях к российскому спорту исполком WADA примет 9 декабря во Франции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС