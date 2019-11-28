Поздняков: попытка применить санкции в отношении руководства ОКР вызывает недоумение

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Попытка применить санкции в адрес руководства Олимпийского комитета России (ОКР) вызывает недоумение. Об этом во время олимпийского собрания заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"С учетом того, что в отношении Олимпийского комитета России отсутствуют даже малейшие подозрения в совершении каких-либо неправомерных действий, вызывает искреннее недоумение попытка применить последствия несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) [кодексу Всемирного антидопигового агентства (WADA)] в отношении руководства и членов исполкома ОКР, - сказал Поздняков. - Коллективное наказание исполкома ОКР, состав которого структурно отражает в целом олимпийское движение России, является проявлением необоснованной и бессмысленной предвзятости".

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. Окончательное решение исполком WADA примет на заседании 9 декабря в Париже.