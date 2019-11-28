Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1470 очков. В 2019 году сборная России провела 10 игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы - над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), в сентябре в гостях победила команды Шотландии (2:1) и дома сборную Казахстана (1:0), в октябре российские футболисты на своем поле переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), а в ноябре дома проиграли команде Бельгии (1:4) и в гостях победили сборную Сан-Марино (5:0).

ТАСС, 28 ноября. Сборная России опустилась с 37-го на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

По итогам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы. Уже известны два из трех соперников россиян по групповому раунду, ими стали команды Бельгии и Дании. Третий соперник сборной России станет известен в результате жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.

Лидерство в рейтинге сохраняет сборная Бельгии (1765 очков), второе место занимает команда Франции (1733), третьими идут бразильцы (1712). В первой десятке произошло одно изменение - сборная Хорватии (1642) обошла команду Португалии (1639) и поднялась на шестое место. Сборная Дании располагается на 16-м месте (1598).

Сборная Мьянмы (1081) поднялась на 11 позиций (136-е место), это лучший результат за месяц, команда Экваториальной Гвинеи (1066) опустилась на 10 строчек (145-е место), что является худшим результатом.

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.