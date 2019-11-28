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Олимпиада-2020 в Токио

Команды России по 15 летним видам спорта проведут сборы в Японии перед ОИ-2020

Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские команды по 15 летним видам спорта проведут предолимпийские сборы и примут участие в тестовых соревнованиях в Японии в рамках проекта Олимпийского комитета России (ОКР) "Изучение особенностей хронобиологической и климатогеографической адаптации высококвалифицированных спортсменов в условиях проведения Олимпийских игр". Об этом во время олимпийского собрания рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

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"В рамках проекта профинансированы сборы и участие наших спортсменов в тестовых соревнованиях на территории Японии по 15 летним видам спорта, - сообщил Поздняков. - На основании проведенных научных исследований разрабатываются методические рекомендации и схемы проведения заключительного этапа подготовки к Играм-2020 с учетом специфики видов спорта. Я хотел бы поблагодарить федерации, которые приняли участие в этом проекте. Результаты таких исследований, безусловно, будут востребованы и полезны для всех участников Игр".

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2020 в Токио
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