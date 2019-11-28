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Евро-2020

Временные замены при подозрении на сотрясение мозга могут быть введены к Евро-2020

Вопрос будет обсуждаться на ежегодной бизнес-встрече IFAB 3 декабря

ТАСС, 28 ноября. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность введения временных замен игроков, у которых есть подозрение на сотрясение мозга, к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

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По информации источника, IFAB, который отвечает за регулирование правил в футболе, рассматривает возможность утверждения временных замен, вопрос будет обсуждаться на ежегодной бизнес-встрече IFAB (3 декабря) и может быть вынесен на голосование на заседание IFAB, которое пройдет 29 февраля 2020 года в Белфасте. В случае выбора в пользу временных замен, правило вступит в силу с 1 июня 2020 года. По информации источника, Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) поддерживает возможное принятие этого решения, в октябре Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также призывал к введению временных замен.

Такая практика уже введена в регби: представители медицинской службы проводят первичный осмотр на поле, в случае подозрения на сотрясение мозга игрок покидает поле и проводится дополнительное обследование. На время его проведения команда может сделать временную замену и в случае, если подозрение на сотрясение не подтверждается, игрок, покинувший поле, может вернуться в игру.

Сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы, команда сыграет в группе В вместе с командами Бельгии и Дании. Еще один участник квартета определится после жеребьевки, которая пройдет в субботу, им может стать сборная Финляндии или команда Уэльса. Два матча группового этапа сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Евро-2020
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