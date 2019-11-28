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Автогонки

Российский гонщик Шварцман будет партнером Мика Шумахера в новом сезоне "Формулы-2"

Основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что переход в "Формулу-2" - новый вызов для россиянина
Роберт Шварцман Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Роберт Шварцман
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Российский гонщик Роберт Шварцман следующий сезон проведет в "Формуле-2", где станет партнером немца Мика Шумахера по команде Prema. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является Шварцман.

В прошедшем сезоне Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", в составе Prema стал чемпионом "Формулы-3".

"Я очень рад перейти в "Формулу-2", последнюю и очень важную ступень перед "Формулой-1", - сказал Шварцман. - В то же время я рад продолжить выступать за Prema, следующий сезон станет для меня третьим подряд, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем и между нами отличное взаимопонимание. Наша цель - выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году".

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"Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду, - продолжил 20-летний пилот. - Я уверен, у нас есть все, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди".

Основатель и руководитель SMP Racing Борис Ротенберг отметил, что переход в "Формулу-2" - новый вызов для Шварцмана. "Мы в SMP Racing уверены, что он справится с этим вызовом, в прошедшем сезоне Роберт десять раз поднимался на подиум, одержав три победы и завоевав чемпионский титул в "Формуле-3", - сказал Ротенберг. - Он целеустремленный, трудолюбивый и по-хорошему жадный до побед. Желаем ему больших успехов в предстоящем сезоне".

Мик Шумахер является сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера. В нынешнем сезоне "Формулы-2", который завершится в Абу-Даби 1 декабря, Шумахер занимает 11-е место, одержав одну победу.

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