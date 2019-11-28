Российский гонщик Шварцман будет партнером Мика Шумахера в новом сезоне "Формулы-2"

ТАСС, 28 ноября. Российский гонщик Роберт Шварцман следующий сезон проведет в "Формуле-2", где станет партнером немца Мика Шумахера по команде Prema. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является Шварцман.

В прошедшем сезоне Шварцман, который также является членом академии команды "Формулы-1" "Феррари", в составе Prema стал чемпионом "Формулы-3".

"Я очень рад перейти в "Формулу-2", последнюю и очень важную ступень перед "Формулой-1", - сказал Шварцман. - В то же время я рад продолжить выступать за Prema, следующий сезон станет для меня третьим подряд, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем и между нами отличное взаимопонимание. Наша цель - выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году".