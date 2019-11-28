Голкипер "Зенита" Кержаков попал в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам недели

ТАСС, 28 ноября. Голкипер российского футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Михаил Кержаков включен в символическую сборную Лиги чемпионов по итогам прошедшей недели. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

В среду "Зенит" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. Кержаков провел первый в карьере матч "на ноль" в Лиге чемпионов, отразив шесть ударов. Всего на счету 32-летнего голкипера пять матчей в турнире.

Помимо Кержакова, в символическую сборную вошли защитники Свен Бендер ("Байер", Германия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Серж Орье ("Тоттенхэм", Англия); полузащитники Инок Мвепу ("Зальцбург", Австрия), Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Корентен Толиссо ("Бавария", Германия), Хаким Зиеш ("Аякс", Нидерланды); нападающие Ромелу Лукаку ("Интер", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария") и Лионель Месси ("Барселона", Испания).

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. В заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов подопечные Сергея Семака на выезде сыграют против португальской "Бенфики" 10 декабря.