Вплотную к плей-офф. "Зенит" обыграл "Лион" в матче группового этапа Лиги чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского "Зенита" добились домашней победы над французским "Лионом" со счетом 2:0 в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот результат повысил шансы петербургской команды на выход в плей-офф турнира.

На эту тему Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов

Подопечные Сергея Семака поднялись на второе место в таблице группы G, набрав семь очков в пяти матчах. "Лион" идет третьим, тоже имея в активе семь очков после пяти встреч, но уступает клубу из Санкт-Петербурга по результатам очных игр. Лидером группы является немецкий "Лейпциг" (10 очков), сыгравший вничью в параллельном матче с португальской "Бенфикой" (2:2), которая замыкает квартет с четырьмя очками. Выступление "Зенита" на этом групповом этапе пока выходит противоречивым. За боевой ничьей с "Лионом" и уверенной победой над "Бенфикой" (3:1) последовали заслуженные поражения от "Лейпцига" (1:2, 0:2), что уменьшило шансы на выход в плей-офф. Однако победа над "Лионом" изменила ситуацию, теперь положительный итог группового раунда стал более вероятен. Заключительная встреча на этой стадии турнира против "Бенфики" состоится 10 декабря. Участие в плей-офф себе гарантировал только "Лейпциг", а вот "Зенит" и "Лион" определят обладателя второй путевки в последнем туре. Российскому клубу необходимо побеждать "Бенфику" и ждать потери очков от "Лиона", ничьи или поражения в матчах обеих команд выведут в плей-офф подопечных Семака. Если же "Зенит" и "Лион" одерживают победы, то ситуация для российской команды меняется. Три клуба наберут по 10 очков, в этом случае петербуржцы уступят соперникам по очкам в личных встречах и займут третье место, которое дает право на участие в плей-офф Лиги Европы. Чеферин и Дюков на игре Не все складывалось в пользу "Зениту" перед игрой с "Лионом" - после матчей за сборную России в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года в расположение команды с травмой вернулся Юрий Жирков, из-за этого футболист мог пропустить встречу в Лиге чемпионов. Однако Семак включил его в заявку, оставив в запасе. Жирков вышел во втором тайме и стал автором голевой передачи. Наставник "Зенита" выставил на игру пять защитников против быстрой атакующей линии "Лиона". Главным плеймейкером французов является Мусса Дембеле, на которого была возложена большая ответственность из-за отсутствия Мемфиса Депая. Главный тренер гостей Руди Гарсия тоже решил перестраховаться и выставил пять футболистов в защитную линию.

Игру посетили глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. В среду Чеферин проводил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. На каждый домашний матч текущего сезона Лиги чемпионов активные болельщики "Зенита" подготавливали красочные перформансы, однако в этот раз фанаты оказались скромнее. Они разместили на трибуне баннер с надписью "Ленинград-84", отсылающий к единственному чемпионству клуба в первенствах СССР. "Лион" тоже не остался без поддержки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе французской команды, в Санкт-Петербург приехали около 100 болельщиков клуба, которых иногда можно было услышать в перерывах между песнями фанатов "Зенита". Дзюба ответил злопыхателям Первый тайм прошел в равной борьбе, ни одна из команд не имела тотального преимущества. "Зенит" и "Лион" не стеснялись отдавать мяч сопернику, атаки редко заканчивались опасными ударами. Петербуржцы умело растягивали французов по флангам, также у них проходили проникающие пасы между центральными защитниками оппонента. "Лион" же явно превосходил российский клуб в скорости, игроки французской команды постоянно искали свободное пространство для рывков.

На эту тему Семак: Дзюба сыграл замечательный матч в Лиге чемпионов с "Лионом"

Счет мог быть открыт на 35-й минуте, если бы мяч после удара нападающего "Зенита" Сердара Азмуна не угодил в штангу. Через семь минут Артем Дзюба откликнулся на подачу с углового и головой отправил мяч в сетку - 1:0. "Артем сыграл замечательно, он в течение сезона несет бремя лидерства, это один из тех игроков, кто действует хорошо", - сказал после матча Семак. На перерыв футболисты ушли отдыхать с минимальным преимуществом "Зенита" в счете. После игры вратарь петербуржцев Михаил Кержаков назовет первые 15 минут второго тайма самыми напряженными в матче. "У них был навал, мы ждали этого, они бросили все силы, нам пришлось много атак сдерживать", - отметил голкипер. "Зенит" же отвечал выпадами на контратаках, но защитники "Лиона" особое внимание уделяли Дзюбе и Азмуну. Однако второй тайм прошел практически без опасных моментов - "Лиону" не удавалось найти путь к воротам Кержакова. Ближе к концу матча французы начали сбавлять скорость, перестали постоянно закидывать мяч в штрафную, этим воспользовались футболисты хозяев. Стоило подопечным Семака немного увеличить давление на ворота соперника, как это привело к результату. После неудачного выноса от французов из штрафной мяч оказался у Жиркова, который исполнил передачу на Магомеда Оздоева, а полузащитник был точен, установив окончательный счет в матче - 2:0.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС отметил хорошую игру Дзюбы, заявив, что нападающий дал ответ всем злопыхателям. Для 31-летнего форварда гол стал восьмым в 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов (четыре игры он провел за московский "Спартак", не отметившись забитыми мячами - прим. ТАСС). Дзюба сравнялся по количеству голов с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах, "Спартак") и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах, ЦСКА). В воскресенье Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о начале проверки и сбора материалов по факту оскорбительных высказываний в адрес Дзюбы со стороны фанатов московского "Спартака" во время матча 17-го тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала" (0:0). В среду Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам данного инцидента оштрафовал столичный клуб на 100 тыс. рублей. Ранее болельщики оскорбляли форварда "Зенита" во время выездного матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Сан-Марино и России (0:5). "Зенит" может бороться с любым клубом Александр Медведев также поделился с ТАСС впечатлениями от прошедшей игры. "Каждый матч сложен, в лице "Лиона" мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими. Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что "Зениту" под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, страхуют друг друга. На поле мы увидели команду, это касается действий как в атаке, так и в обороне", - заявил функционер.

Семак и Медведев отметили после матча надежную игру Кержакова, который отразил шесть ударов и провел первый матч "на ноль" в Лиге чемпионов, всего он сыграл в турнире пять встреч. "Миша сыграл хорошо, он заслуживает место в основном составе", - сказал Семак. "Михаил Кержаков сыграл очень уверенно и надежно. Он не допускал отскоков, фиксировал мяч, выходил на перехваты забросов и подач со стандартов", - подчеркнул Медведев. Сам же Кержаков скромно отметил, что важным для него является победа команды, а не личные достижения. Наставник "Лиона" отдал должное сопернику. "Мы встретились с командой, плотно играющей в защите и хорошо атакующей. В первом тайме нам не хватило хладнокровия, во втором играли лучше, провели хорошие 15 минут, но действовали слишком стереотипно", - сказал специалист, добавив, что его подопечным нельзя было пропускать гол в конце первого тайма.

На эту тему Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Медведев в беседе с ТАСС поделился ожиданиями от заключительного матча на групповом этапе. "С одной стороны, на выезде играть сложнее, с другой - в гостях предоставляются дополнительные возможности для атаки. Наша группа продолжает оставаться очень ровной", - заявил собеседник ТАСС. "Зениту" осталось сделать один шаг, чтобы привезти еврокубковую весну в Санкт-Петербург, однако от "Бенфики" стоит ждать открытого и агрессивного футбола при своих трибунах. При этом португальская команда уже лишилась шансов на выход в плей-офф. Однако три очка в игре с петербуржцами позволит занимающей шестое место Португалии оторваться от расположившейся на седьмой строчке России в таблице коэффициентов УЕФА. На данный момент в активе России 44,716 балла, у Португалии - 46,049 балла.