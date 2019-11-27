Александр Медведев: "Зенит" показал, что ему под силу бороться с любым соперником в ЛЧ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит", обыграв на своем поле французский "Лион" в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов, показал, что команде по силам бороться с любым соперником. Такое мнение ТАСС по телефону высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Зенит" в среду в Санкт-Петербурге обыграл "Лион" со счетом 2:0. Голы забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

"Поздравляю всех болельщиков "Зенита", всех любителей нашего футбола с победой, - сказал Медведев. - Каждый матч сложен по-своему, в лице "Лиона" мы встретили сильного и опасного соперника, обладающего очень мобильными полузащитниками и нападающими. Правильно выстроенная тактика, особенно в первом тайме и во второй половине второго, показала, что "Зениту" под силу бороться с любым соперником, если выдерживается план на игру, если футболисты действуют с максимальной самоотдачей, подстраховывают друг друга. На поле мы увидели команду - это касается действий и в атаке, и в обороне".

"Фактически я могу припомнить один голевой момент у наших ворот, - продолжил гендиректор "Зенита". - Михаил Кержаков сыграл очень уверенно и надежно, не допускал отскоков, фиксировал мяч, выходил на перехваты забросов и подач со стандартов. Ребята показали свои лучшие качества".

После пяти игр "Зенит" занимает второе место в группе G Лиги чемпионов, набрав семь очков. В шестом туре петербуржцы на выезде сыграют с португальской "Бенфикой". Игра состоится в Лиссабоне 10 декабря.

"С одной стороны, на выезде, как правило, играть сложнее, с другой - в гостях предоставляются дополнительные возможности для атаки, - отметил Медведев. - Нужно дождаться того, каким будет турнирный расклад перед последним туром. Наша группа продолжает оставаться очень ровной, может оказаться так, что ни одна команда не потеряет шансов на выход в плей-офф не только Лиги Европы, но и Лиги чемпионов. Пока у нас впереди матч чемпионата России с нашим принципиальным соперником - "Спартаком" (матч состоится в Санкт-Петербурге 1 декабря - прим. ТАСС)".