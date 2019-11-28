Смертин: болельщики тратят время, оскорбляя на матчах футболистов соперника

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за нецензурное скандирование в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура чемпионата России против "Урала".

"На самом деле, когда фанаты ставят целью оскорбить игроков соперника, то это зачастую пустая трата времени - поверьте, когда ты весь в игре, ты слушаешь в первую очередь партнеров, тренеров и общий шум трибун. Главными пострадавшими в этой ситуации остаются зрители, которые приходят насладиться игрой и поболеть за своих, - сказал Смертин. - Понятно, что в одно мгновение всех болельщиков будет тяжело переучить. Поэтому очень важно начать сейчас работать с юным поколением любителей футбола, объяснять им, как правильно себя вести на стадионе".

"Важно, чтобы они понимали, что значит уважать не только свою команду, но и соперника. Я всегда считал, что важнее всего - приходить на стадион и болеть за свою команду с первой и до последней минуты. К сожалению, сейчас определенная часть болельщиков в России ходит, чтобы большую часть времени оскорблять соперника, зачастую используя матерные кричалки. Именно эту ситуацию следует исправлять", - добавил он.