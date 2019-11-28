Широков: игроки "Краснодара" не позволили "Базелю" создать опасные моменты у своих ворот

Футболисты "Краснодара" обыграли швейцарский "Базель" со счетом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский впервые с 26 мая вышел в основном составе команды, тогда он сыграл против казанского "Рубина" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19. 3 июня в товарищеском матче за сборную России с "Чертаново" Газинский получил травму плеча.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" не позволили игрокам швейцарского "Базеля" создать опасные моменты у ворот российской команды в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший игрок "Краснодара" Роман Широков.

"У "Краснодара" сегодня получилось выиграть, и это главное. Вернулись Ари, Газинский, который очень неплохо сегодня действовал. С его возвращением снова появилась стройность в середине поля", - сказал Широков.

"Первый тайм получился очень хорошим, возвращался старый "Краснодар" - веселый, озорной. Неплохо комбинировали, но последнего паса не хватало, давали передачи чуть сильнее, смогли создать два очень хороших момента, хотя не реализовали их, - отметил собеседник ТАСС. - Второй тайм, мягко говоря, был чуть похуже, но пенальти забили, выиграли. По большому счету у своих ворот игроки "Краснодара" ничего не дали сделать".

"Краснодар" одержал третью победу подряд в текущем розыгрыше Лиги Европы и занимает третье место в турнирной таблице группы C, набрав девять очков в пяти матчах. Лидирует "Базель", который ранее гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы (10 очков), вторым идет "Хетафе" (9), на последней строчке располагается "Трабзонспор" (1).

В заключительном матче "Краснодар" в гостях сыграет с "Хетафе", а "Базель" на домашнем поле примет "Трабзонспор". Обе встречи пройдут 12 декабря.