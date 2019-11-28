Матвеев: "Краснодар" показал качественный футбол в матче с "Базелем"

"Мы рады победе, рады, что первый тайм был полностью за нами, показали качественный футбол. Рады, что при такой игре мы заработали свои моменты и реализовали их. Мы говорили перед матчем, что в Базеле мы имели четыре-пять моментов, но не реализовали, сегодня игра показала, что тот матч должен быть таким. Разница в нереализации своих моментов", - заявил Матвеев.

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский впервые с 26 мая вышел в основном составе команды. "С Газинским все нормально, мы держали с Юрием связь, понимали, что он может не сыграть весь матч, он только набирает форму. Когда он сказал, что уже пора, мы сделали эту замену. 80 минут в таком матче - это хороший результат. В будущем он будет приносить нам большую пользу", - отметил специалист.

После пяти туров "Краснодар" занимает третье место в группе C, набрав девять очков. Первую и вторую строчки занимают "Базель" и "Хетафе", в активе которых десять и девять очков соответственно. Испанский клуб опережает команду из России за счет победы в очной встрече (2:1). Последнюю строчку в квартете занимает турецкий "Трабзонспор", в активе которого одно очко.