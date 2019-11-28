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Летние неолимпийские виды спорта

Власти Сочи сделают все, чтобы на высшем уровне провести регбийный матч Россия - Испания

Встреча пройдет 1 февраля

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Сочи ответят согласием на предложение Федерации регби России (ФРР) провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе "Фишт", матч будет проведен на высочайшем уровне. Такое мнение ТАСС высказал в четверг директор департамента спорта и физической культуры администрации города Сочи Сергей Пилосян.

Заместитель генерального директора - председателя правления Федерации регби России (ФРР) Павел Бугров в четверг сообщил ТАСС, что ФРР хочет провести домашнюю встречу чемпионата Европы против испанцев на стадионе "Фишт" в Сочи, а игру с португальцами провести на стадионе "Калининград".

"Мы, конечно же, ответим согласием на предложение Федерации регби России. Со своей стороны приложим все силы и имеющийся опыт организации международных соревнований, чтобы матч был проведен на высочайшем уровне", - сказал Пилосян.

Он отметил, что Сочи уже принимал международные соревнования по регби такого уровня, что привлекало большое количество зрителей в город-курорт.

Матч Россия - Испания пройдет 1 февраля, Россия - Португалия - 22 февраля.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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