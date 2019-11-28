Намли: ФК "Краснодар" сделал работу над ошибками после крупного поражения в Базеле

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" в четверг смогли одержать победу над швейцарским "Базелем" благодаря тщательной работе, проведенной командой после крупного поражения от этого же клуба в первом туре Лиги Европы, заявил журналистам по итогам матча полузащитник Юнес Намли.

В четверг "Краснодар" обыграл на домашнем поле со счетом 1:0 "Базель" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Единственный гол на 72-й минуте встречи с пенальти забил Ари. В первом матче между командами, который прошел 19 сентября в Швейцарии, "Краснодар" потерпел крупное поражение со счетом 0:5.

"После того досадного поражения в гостях мы проанализировали все наши ошибки посмотрели, что можно улучшить, где мы играли неправильно, сегодня мы приготовили очень хороший и успешный план на игру, считаю, что он сработал. Мы были сильнее сегодня", - сказал Намли.

Он отметил, что в первом тайме "Краснодар" создал много голевых моментов. "Во втором тайме мы уже на так много голевых моментов создали, может быть, где-то играли неправильно, например, мы очень часто пытались бежать в контратаку и при этом мяч терялся. Может быть, нужно было лучше проконтролировать мяч и перейти в позиционную атаку, но мы забили с пенальти, боролись до конца, эта победа очень важная", - резюмировал полузащитник краснодарцев.

В заключительном матче "Краснодар" в гостях сыграет с испанским "Хетафе", а "Базель" на домашнем поле примет турецкий "Трабзонспор". Обе встречи пройдут 12 декабря.