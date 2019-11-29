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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

FIS может запретить РФ проводить соревнования под эгидой организации после решения WADA

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором решится российский вопрос, пройдет 9 декабря в Париже
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не исключила, что России будет запрещено проводить соревнования под эгидой организации, а ряд спортсменов будет отстранен от участия в турнирах после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

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"После заседания исполкома WADA FIS применит санкции к России, прописанные во Всемирном антидопинговом кодексе, которые могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS, а российским лыжникам (и их персоналу), причастным к нарушению антидопинговых правил, выступать на крупных турнирах FIS", - говорится в заявлении.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором решится российский вопрос, пройдет 9 декабря.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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