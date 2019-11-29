FIS может запретить РФ проводить соревнования под эгидой организации после решения WADA

ТАСС, 29 ноября. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не исключила, что России будет запрещено проводить соревнования под эгидой организации, а ряд спортсменов будет отстранен от участия в турнирах после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

"После заседания исполкома WADA FIS применит санкции к России, прописанные во Всемирном антидопинговом кодексе, которые могут помешать стране принимать чемпионаты мира и крупные турниры FIS, а российским лыжникам (и их персоналу), причастным к нарушению антидопинговых правил, выступать на крупных турнирах FIS", - говорится в заявлении.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором решится российский вопрос, пройдет 9 декабря.