FIS не получала данные о нарушителях по итогам исследования базы московской лаборатории

Ранее WADA сообщило, что передало в международные федерации 47 дел российских спортсменов после исследования базы данных.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списки нарушителей по итогам исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте организации.

"FIS не была уведомлена о новых случаях нарушений антидопинговых правил по итогам исследования базы данных московской лаборатории", - говорится в сообщении.

Данные базы московской лаборатории были переданы в WADA в начале января 2019 года при содействии Министерства спорта РФ и Следственного комитета России. В апреле стало известно, что эксперты агентства успешно извлекли допинг-пробы московской лаборатории, что являлось обязательством российской стороны после восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По итогам расследования комитет по соответствию WADA пришел к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории для сокрытия положительных тестов на допинг.

Комитет рекомендовал исполкому WADA вновь признать РУСАДА не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта: на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны, запретить проводить крупные турниры на территории РФ, исключить российских чиновников из состава представителей международных федераций и запретить им посещать соревнования. Исполком рассмотрит рекомендации комитета 9 декабря на заседании в Париже.