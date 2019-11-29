Тедеско: Дзюба не является единственным ключевым футболистом "Зенита"

В воскресенье "Зенит" примет "Спартак" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Говоря о Дзюбе, я согласен, он не просто футболист, который забивает голы, он играет на команду, может зацепиться за мяч, за длинную передачу, дав тем самым время остальным игрокам, чтобы развернуть атаку. Также могу сказать, что Артем, несмотря на то, что он классный игрок, не является единственным ключевым футболистом "Зенита". У них есть другие классные игроки - Сердар Азмун, Бранислав Иванович, Дуглас Сантос, конечно, мы рассматривали, как играть против Дзюбы, у нас есть наработки, но у нас есть большой опыт игры против классных нападающих, которых в России достаточно много", - рассказал Тедеско.

В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба лидирует по показателю "гол+пас", набрав 13 очков (10 голов + три передачи).