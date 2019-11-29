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Футбол в России

Тедеско считает, что ФК "Спартак" должен быть тотально сконцентрирован в игре с "Зенитом"

Встреча между командами пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" должны сохранять тотальную концентрацию на протяжении всего матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

Встреча "Зенита" и "Спартака" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье. Ранее нападающий петербургского клуба Артем Дзюба назвал предстоящий матч "войной".

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"Это хорошо, что соперники так горячо настроены, - сказал Тедеско. - Мы тоже, и не только на матч с "Зенитом" - на все игры. Считаю, что нужно быть в игре с первой и до последней минуты. Концентрация должна быть тотальной".

Также Тедеско рассказал, как планирует играть "Спартак". "Если вы заметили, в последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол - благо у нас есть футболисты, которые адаптируются к этому футболу, которым нравится этот футбол, но здесь также необходимо отталкиваться от текущей ситуации, - сказал специалист. - Приведу простой пример - "Барселона" - дортмундская "Боруссия" (встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившаяся победой испанцев со счетом 3:1 - прим. ТАСС), были моменты, когда Дортмунд здорово владел мячом, игроки "Барсы" должны были опускаться в оборону, им было непросто, они страдали, но эти страдания были вознаграждены. Поэтому нужно быть гибким, уметь играть в разные стили - как в атаке, так и в обороне".

После 17 матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место.

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