Тедеско считает, что ФК "Спартак" должен быть тотально сконцентрирован в игре с "Зенитом"

"Это хорошо, что соперники так горячо настроены, - сказал Тедеско. - Мы тоже, и не только на матч с "Зенитом" - на все игры. Считаю, что нужно быть в игре с первой и до последней минуты. Концентрация должна быть тотальной".

Также Тедеско рассказал, как планирует играть "Спартак". "Если вы заметили, в последних шести матчах мы старались играть в атакующий футбол - благо у нас есть футболисты, которые адаптируются к этому футболу, которым нравится этот футбол, но здесь также необходимо отталкиваться от текущей ситуации, - сказал специалист. - Приведу простой пример - "Барселона" - дортмундская "Боруссия" (встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, завершившаяся победой испанцев со счетом 3:1 - прим. ТАСС), были моменты, когда Дортмунд здорово владел мячом, игроки "Барсы" должны были опускаться в оборону, им было непросто, они страдали, но эти страдания были вознаграждены. Поэтому нужно быть гибким, уметь играть в разные стили - как в атаке, так и в обороне".

После 17 матчей "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. "Спартак" с 22 очками занимает шестое место.