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Футбол в России

Тедеско считает, что нападающий "Спартака" Шюррле находится в отличной форме

Немец не забивает в 12 матчах Российской премьер-лиги кряду

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира в составе сборной Германии нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Андре Шюррле находится в хорошей физической форме. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер клуба Доменико Тедеско.

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Шюррле, выступающий за "Спартак" на правах аренды, не забивает в 12 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) кряду.

"Я считаю, Андре находится в отличной форме. Говоря о прошлом матче (в гостях с екатеринбургским "Уралом", завершившимся со счетом 0:0 - прим. ТАСС), у нас было много голевых моментов, - сказал Тедеско. - Эсекьеля Понсе не поставил в старт из-за того, что он играл за сборную Аргентины, достаточно поздно вернулся. Говоря о Шюррле, перед "Уралом" он провел замечательную работу, хорошо тренировался, поэтому выбор пал на него, и я считаю, что он был правильным".

В следующем туре в воскресенье "Спартак" сыграет в гостях с петербургским "Зенитом".

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