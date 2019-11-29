Колобков уверен в полноценном участии россиян в Олимпиаде-2020

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что российские спортсмены на Олимпиаде в Токио смогут принять участие во всех видах, где им удастся пройти квалификационный отбор. Об этом Колобков рассказал в интервью ТАСС.

В конце ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Уверен, что мировому спортивному движению это [неучастие россиян в Играх] совершенно не нужно. Тем более что мы являемся мировым лидером во многих видах спорта. Я считаю, что наши спортсмены примут участие в Олимпиаде во всех видах, где пройдут отборы", - сказал Колобков.

"Я понимаю, о чем сейчас думают спортсмены, о чем говорят в их семьях. Но нужно готовиться к Играм. У нас есть команда, и мы будем решать ее насущные задачи", - подчеркнул глава министерства.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.