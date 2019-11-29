Колобков чувствует поддержку спортивной общественности России в решении сложных задач

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков чувствует поддержку российской спортивной общественности, особенно глав федераций по видам спорта, в разрешении сложностей отрасли. Об этом Колобков рассказал в интервью ТАСС.

Павел Колобков: мировому спортивному движению не нужно отстранение россиян от Олимпиады

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому вновь признать Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить крупные международные старты на территории РФ.

"Я чувствую поддержку многих, особенно президентов федераций. Трудности еще больше объединяют. Безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо слышать друг друга и искать выходы из ситуации вместе", - сказал Колобков.

Исполком WADA примет решение по российскому вопросу 9 декабря на заседании в Париже.