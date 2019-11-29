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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Борец Махов полагается на руководство российского спорта в вопросе допуска к Олимпиаде

Сам спортсмен намерен пройти отбор на ОИ-2020
Билял Махов EPA/PAUL BUCK
Описание
Билял Махов
© EPA/PAUL BUCK

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вопрос участия сборной России в Олимпийских играх в Токио находится в ведении руководителей российского спорта, задача спортсменов - бороться и показывать красоту спорта, считает трехкратный чемпион мира, призер Олимпиады в Лондоне в вольной борьбе Билял Махов. Об этом он рассказал ТАСС в рамках Кубка "Алроса".

"Ситуация вокруг нашего участия в Олимпиаде? Я прекрасно понимаю, что происходит, мы это уже проходили, и не раз. Мы боремся на ковре, наше дело выходить на схватки и показывать всю красоту спорта, а спортивные руководители бьются за ковром", - подчеркнул Махов.

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Возвращение Махова на ковер стало основной интригой Кубка "Алроса", стартовавшего 29 ноября в Москве, спортсмен намерен пройти отбор на Олимпиаду в Токио. Махов в августе нынешнего года выступал на турнире в Польше, где дошел до финала, но затем снялся.

"Моя задача - доказывать право на место в олимпийской сборной, конкуренция в нашей команде максимальная, и нужно делать все возможное, чтобы это лидерство было стопроцентным. Все ради Олимпиады, - подчеркнул Махов. - Сейчас главное - взять лицензию на Игры в тяжелом весе. Что касается здоровья, то держу его на контроле, стараюсь все вовремя предупреждать, чтобы избежать печальных моментов".

На чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе Махов выступил и в вольной, и в греко-римской борьбе, завоевав две бронзовые медали. На Играх в Лондоне в 2012 году спортсмен стал обладателем бронзовой медали.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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