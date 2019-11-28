Олимпийский оптимизм. ОКР отправляет спортсменов на Игры в Токио под флагом России

Если дело дойдет до лишения россиян флага на ОИ-2020, еще остается возможность оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) невозмутим - возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) его не тревожат, они не помешают участию российских спортсменов в Играх в Токио под флагом страны. Таков был основной посыл президента организации Станислава Позднякова по итогам олимпийского собрания, которое прошло в четверг.

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Олимпийское собрание - основной руководящий орган ОКР, который обычно собирается раз в год. Его проведение было плановым, а вот проблемы, с которыми столкнулся сейчас российский спорт, еще несколько месяцев назад предугадать было сложно. В понедельник масштаб бедствия приобрел четкие очертания. Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на территории РФ. К главным международным соревнованиям относятся Олимпийские игры и чемпионаты мира. Для ОКР это имеет ключевое значение, поскольку уже в июле следующего года будет дан старт летним Играм в Токио. Вера в Олимпийскую хартию Именно подготовка к предстоящей Олимпиаде стала главной темой обсуждения на совещании. Как оказалось, помешать этому процессу последние новости не способны. Во всяком случае, Поздняков в этом уверен.

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"ОКР сформирует команду, в составе которой российские спортсмены поедут и будут защищать честь страны на олимпийских аренах Токио", - заявил глава организации. "Никакой речи о нейтральном флаге быть не может", - добавил глава национального олимпийского комитета. Его позиция подкрепляется следующим: поскольку ОКР не замешан в деле об изменениях в базе данных московской лаборатории, претензий к нему быть не может. В соответствии с Олимпийской хартией, Олимпийские игры проводятся не между странами, а между спортсменами, которых отбирают и заявляют для участия в Играх национальные олимпийские комитеты. Если перед Играми 2018 года в Пхёнчхане, в которых российские спортсмены выступали без национальной атрибутики, ОКР был временно отстранен и ограничен в своих полномочиях, то сейчас к нему как к организации нет никаких претензий ни со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), ни со стороны WADA.

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Именно по этой причине Поздняков не понимает, в связи с чем в рекомендациях комитета по соответствию под санкции попадает руководство ОКР, которому грозит отлучение от участия в главных международных соревнованиях, включая Игры. "Коллективное наказание исполкома ОКР, состав которого структурно отражает в целом олимпийское движение России, является проявлением необоснованной и бессмысленной предвзятости", - подчеркнул он. Не смущает Позднякова даже то обстоятельство, что президент МОК Томас Бах уже неоднократно заявлял, что в этом деле его организация будет полностью следовать правилам WADA, которые претерпели изменения в апреле прошлого года. Они дали антидопинговому агентству большие полномочия в вопросе применения санкций. "Рекомендации комитета по соответствию не упоминают ни Олимпийский комитет России, ни национальные федерации, - настаивает Поздняков. - По этой причине все решения, касающиеся легитимных организаций (ОКР и национальных федераций - прим. ТАСС), будут проходить в МОК и международных федерациях, WADA будет иметь отношение только к тем вещам, которые, по его мнению, были нарушены, тут четкое распределение". Суд все решит В любом случае, даже если дело дойдет до лишения россиян флага на Играх, еще остается возможность оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Туда дело будет передано, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не согласится с решением исполкома WADA.

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Поздняков считает, что рассмотрение апелляции займет порядка двух месяцев, так что окончательное решение об участии россиян в Играх в Токио под флагом страны будет вынесено заблаговременно. Проблемы с допуском к Играм, по словам главы ОКР, сейчас есть только у российских легкоатлетов, поскольку процесс восстановления членства национальной федерации в связи с допинговым делом серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко был приостановлен. Российским легкоатлетам, которые уже более трех лет выступают без флага страны, сейчас даже временно отказано в выдаче индивидуальных разрешений на участие в международных стартах. Как быстро решится этот вопрос, пока никто сказать не может. Усугубить ситуацию может полное исключение Всероссийской федерации легкой атлетики из международной федерации. В таком случае перспективы участия российских легкоатлетов в Играх станут еще меньше. "Четыре года - это крест на всей спортивной карьере, - сказала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. - Потому что Олимпийские игры - событие, к которому спортсмены готовятся всю свою осознанную профессиональную жизнь, это кульминация всей спортивной подготовки, это фантастическое мероприятие, которое должно объединять весь спортивный мир. Как правильно сказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, соревнования проходят не между странами, а между спортсменами. А сейчас эта ситуация немного переворачивается".

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