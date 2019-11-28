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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Исинбаева надеется, что рекомендации комитета WADA по российскому вопросу будут отклонены

Решение о санкциях исполком WADA примет 9 декабря
Елена Исинбаева Стоян Васев/ТАСС
Описание
Елена Исинбаева
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка, член Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева надеется, что исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) не примет санкции к российскому спорту, которые были предложены комитетом по соответствию. Об этом она заявила ТАСС в четверг.

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В понедельник комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на главных международных соревнованиях под флагом страны и запретить проводить международные турниры на ее территории.

"Конечно, я шокирована рекомендациями, слишком уж смелыми и дерзкими они получились. Но это понятно, если перед Играми в Пхёнчхане решение принимал МОК, то сейчас все во власти WADA. - сказала Исинбаева. - Но я надеюсь, что все рекомендации будут отменены и будет применяться индивидуальная ответственность за каждый случай".

"Пусть те, кто употребляет допинг, сидят дома, пусть их дисквалифицируют пожизненно, - добавила Исинбаева. - Те, кто им помогал, тоже пусть будут отстранены от спорта. Но не так, как предлагается: коллективно, всех без разбора. Это уже ни в какие ворота не лезет".

Решение о санкциях к российскому спорту исполком WADA примет 9 декабря в Париже.

Теги
Исинбаева, Елена ГаджиевнаВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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