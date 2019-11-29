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Еврокубки

Баскетболист "Анадолу Эфес" Ларкин набрал 49 очков и установил рекорд Евролиги

Предыдущий рекордный результат - 41 очко
Шейн Ларкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Шейн Ларкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Американский разыгрывающий турецкого баскетбольного клуба "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин набрал 49 очков в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги против немецкой "Баварии" и установил рекорд турнира по набранным очкам. Встреча прошла в Турции и завершилась победой хозяев со счетом 104:75.

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27-летний Ларкин реализовал 10 из 12 трехочковых бросков, пять из семи - двухочковых и 9 из 10 штрафных, добавив к этому пять передач, два подбора и один перехват.

Предыдущий рекорд (41 очко) принадлежал четырем игрокам: американцу Альфонсо Форду (греческий "Перистери", 2001 год), итальянцу Карлтону Майерсу (итальянская "Болонья", 2001), латвийцу Каспарсу Камбале (турецкий "Эфес Пилсен", 2002) и американцу Бобби Брауну (итальянская "Сиена", 2013). Рекордные достижения фиксируются с сезона-2000/01, когда была создана Евролига.

Ларкин выступает за "Анадолу Эфес" с 2018 года. Он был выбран "Атлантой" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2013 года под общим 18-м номером. В НБА Ларкин выступал за "Даллас", "Нью-Йорк", "Бруклин" и "Бостон". В Евролиге американский разыгрывающий также играл за испанскую "Басконию".

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