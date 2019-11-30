Буре: Ларионов и Хабибулин помогут молодежной сборной РФ по хоккею улучшить результаты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре считает, что опыт советника главы штаба национальной сборной России Игоря Ларионова и тренера вратарей олимпийской сборной Николая Хабибулина должен помочь молодежной сборной России по хоккею улучшить результаты последних лет. Такое мнение Буре высказал ТАСС.

В субботу Ларионов и Хабибулин вошли в состав тренерского штаба молодежной команды. Главным тренером молодежной сборной России является Валерий Брагин. Ларионов будет помощником главного тренера, Хабибулин - тренером вратарей.

"Руководство Федерации хоккея России постоянно работает на усиление всех компонентов игры, - сказал Буре. - Назначение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина тренерами в молодежную сборную - это очень важный ход. Видно, что это не спонтанное решение. И Игорь, и Николай трудятся в нашем хоккее с лета, познакомились с системой игры, основными требованиями".

"Ларионов вживую посмотрел все матчи молодежной сборной, изучил игру многих кандидатов, - добавил Буре. - Без сомнения, их опыт [Ларионова и Хабибулина] должен помочь нашей сборной улучшить результаты последних лет. Молодежный чемпионат мира - престижнейшее хоккейное соревнование, один из самых важных турниров сезона. Состав, подходы в работе позволяют нам рассчитывать на победу, нам пора подниматься на вершину в молодежном хоккее".

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Канады, Чехии и Германии, всего в турнире примут участие 10 команд, разделенные на две группы. В четвертьфиналы выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.