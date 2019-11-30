{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Буре: Ларионов и Хабибулин помогут молодежной сборной РФ по хоккею улучшить результаты

По словам серебряного призера ОИ, видно, что это не спонтанное решение

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре считает, что опыт советника главы штаба национальной сборной России Игоря Ларионова и тренера вратарей олимпийской сборной Николая Хабибулина должен помочь молодежной сборной России по хоккею улучшить результаты последних лет. Такое мнение Буре высказал ТАСС.

В субботу Ларионов и Хабибулин вошли в состав тренерского штаба молодежной команды. Главным тренером молодежной сборной России является Валерий Брагин. Ларионов будет помощником главного тренера, Хабибулин - тренером вратарей.

"Руководство Федерации хоккея России постоянно работает на усиление всех компонентов игры, - сказал Буре. - Назначение Игоря Ларионова и Николая Хабибулина тренерами в молодежную сборную - это очень важный ход. Видно, что это не спонтанное решение. И Игорь, и Николай трудятся в нашем хоккее с лета, познакомились с системой игры, основными требованиями".

"Ларионов вживую посмотрел все матчи молодежной сборной, изучил игру многих кандидатов, - добавил Буре. - Без сомнения, их опыт [Ларионова и Хабибулина] должен помочь нашей сборной улучшить результаты последних лет. Молодежный чемпионат мира - престижнейшее хоккейное соревнование, один из самых важных турниров сезона. Состав, подходы в работе позволяют нам рассчитывать на победу, нам пора подниматься на вершину в молодежном хоккее".

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года. Сборная России сыграет в группе В с командами США, Канады, Чехии и Германии, всего в турнире примут участие 10 команд, разделенные на две группы. В четвертьфиналы выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Бородавко: лыжная гонка на 10 км на этапе КМ была тяжелой для Непряевой
Россиянка заняла третье место
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС