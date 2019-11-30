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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонисты стали четвертыми в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Швеции

Первой стала команда Италии, второе место заняла сборная Норвегии, третьими финишировали шведы
Александр Логинов EPA-EFE/Jessica Gow
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/Jessica Gow

ТАСС, 30 ноября. Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

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В составе российской команды выступали Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Спортсмены на дистанции 4 по 6 км проиграли победителям 1 минуту 44,9 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав 13 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Первой стала команда Италии (1 час 5 минут 56,1 секунды; 0+9), второе место заняла сборная Норвегии (+4,1; 0+15), третьими финишировали шведы (+59,9; 0+11).

Этап в Швеции продолжится в воскресенье, в этот день состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

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