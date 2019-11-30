Алдонин считает, что Слуцкий приобрел колоссальный опыт во время работы в "Витессе"

В пятницу "Витесс" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов, после чего Слуцкий покинул пост главного тренера команды, вместе с ним ушли его помощники Василий и Алексей Березуцкие.

"Для тренера это обыденная ситуация, - сказал Алдонин. - Когда ты побеждаешь, тебя все хвалят, если что-то не получается, то следует увольнение, особенно в случае серии поражений, но нет ничего ужасного, это рабочий момент. Главное - это колоссальный опыт для Слуцкого, причем не только для него, но и братьев Березуцких, они работали со Слуцким, работали в Европе. Плюсов значительно больше, чем минусов, они больше приобрели, чем потеряли".

Алдонин поделился мнением о будущем специалиста. "Все будет зависеть от предложений, он достаточно долго не был дома, может, он соскучился. Хотелось бы видеть его у руля команды, которая является одним из лидеров своего чемпионата, которая борется за выход в Лигу чемпионов, за медали во внутреннем чемпионате", - отметил бывший футболист ЦСКА.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.