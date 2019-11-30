"Витесс" объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера

В пятницу "Витесс" в гостях потерпел поражение от "Херенвена" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. "Витесс" потерпел пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах. После матча технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб рассмотрит его.

"Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. [Ассистенты главного тренера] Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают "Витесс". Клуб рассмотрит вопрос о новом тренерском штабе в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Руководство "Витесса" поблагодарило Слуцкого за работу

"Витесс" благодарит Слуцкого, Яровинского, Василия и Алексея Березуцких за их безграничную преданность клубу и желает им всего наилучшего", - говорится в сообщении пресс-службы "Витесса".

"Леонид отдал все для "Витесса". Он прошел через огонь ради нашего клуба. Я глубоко сожалею о том, что он не смог изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - сказал Аллах.

"Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, пришел к выводу, что не могу ничего поменять. В подобные моменты вы должны думать о клубе и его болельщиках. Вот почему я не мог принять другого решения. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет вернуть игру команды в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, но это тоже часть футбола", - заявил Слуцкий.

До пятиматчевой серии поражений "Витесс" выиграл в чемпионате Нидерландов четыре матча подряд. 23 октября между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт во время утренней тренировки. Игрок был выведен из состава, однако позднее он принес извинения тренеру и вернулся к тренировкам с командой.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.