{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Нидерландах
Обновлено 

"Витесс" объявил об отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера

Ассистенты тренера Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покинули голландский клуб
Леонид Слуцкий EPA/WILL OLIVER
Описание
Леонид Слуцкий
© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 30 ноября. Голландский футбольный клуб "Витесс" и российский специалист Леонид Слуцкий разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В пятницу "Витесс" в гостях потерпел поражение от "Херенвена" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. "Витесс" потерпел пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах. После матча технический директор клуба Мохаммед Аллах заявил, что Слуцкий подал заявление об отставке, и клуб рассмотрит его.

На эту тему
Слуцкий поблагодарил болельщиков футбольного клуба "Витесс"

"Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. [Ассистенты главного тренера] Олег Яровинский, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий также покидают "Витесс". Клуб рассмотрит вопрос о новом тренерском штабе в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Руководство "Витесса" поблагодарило Слуцкого за работу

"Витесс" благодарит Слуцкого, Яровинского, Василия и Алексея Березуцких за их безграничную преданность клубу и желает им всего наилучшего", - говорится в сообщении пресс-службы "Витесса".

"Леонид отдал все для "Витесса". Он прошел через огонь ради нашего клуба. Я глубоко сожалею о том, что он не смог изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - сказал Аллах.

"Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, пришел к выводу, что не могу ничего поменять. В подобные моменты вы должны думать о клубе и его болельщиках. Вот почему я не мог принять другого решения. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет вернуть игру команды в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, но это тоже часть футбола", - заявил Слуцкий.

До пятиматчевой серии поражений "Витесс" выиграл в чемпионате Нидерландов четыре матча подряд. 23 октября между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт во время утренней тренировки. Игрок был выведен из состава, однако позднее он принес извинения тренеру и вернулся к тренировкам с командой.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

Теги
Слуцкий, Леонид ВикторовичФутбол в Нидерландах
Реклама на ТАСС
Шахматные турниры
Российский шахматист Грищук поднялся на пятое место в рейтинге FIDE
Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС