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Футбол в Нидерландах

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Витесс"

В пятницу "Витесс" проиграл пятый матч подряд в чемпионате Нидерландов
Леонид Слуцкий Александр Щербак/ТАСС
Описание
Леонид Слуцкий
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об отставке с поста главного тренера голландского футбольного клуба "Витесс". Комментарий Слуцкого приводит телеканал Fox Sports.

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В пятницу "Витесс" в гостях потерпел поражение от "Херенвена" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. "Витесс" потерпел пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах.

"Впервые в моей карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд, я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона. Я буду скучать по Нидерландам, по болельщикам клуба, теперь эта страна в моем сердце. Спасибо болельщикам, это был удивительный опыт для меня, но я считаю, что каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать "прощай", - сказал Слуцкий.

До пятиматчевой серии поражений "Витесс" выиграл в чемпионате Нидерландов четыре матча подряд. 23 октября между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт во время утренней тренировки. Игрок был выведен из состава, однако позднее он принес извинения тренеру и вернулся к тренировкам с командой.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года. 

Теги
Слуцкий, Леонид ВикторовичФутбол в Нидерландах
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