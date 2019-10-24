Футболист "Витесса" отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким

ТАСС, 24 октября. Полузащитник нидерландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур отстранен от тренировок после конфликта с главным тренером команды Леонидом Слуцким. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Инцидент между голландским игроком и российским специалистом произошел в среду во время утренней тренировки команды, когда 23-летний Базур столкнулся с нападающим Джей-Роем Гротом. В ходе перепалки Базур сказал Слуцкому, что не намерен играть за его клуб.

"В настоящее время Ришедли не является игроком команды. В дальнейшем мы обсудим произошедший инцидент. Мы не собираемся рассматривать вопрос о том, когда он вернется. Главное сейчас - спокойно готовиться к предстоящим матчам, это наш приоритет", - заявил технический директор клуба Мо Аллах.

Это второй конфликт между Слуцким и Базуром, который выступает за клуб с июня 2019 года. В августе футболист поругался с тренером в тренажерном зале, после чего Базур провел матч на скамейке запасных, но затем принес извинения специалисту. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола.

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России на чемпионате Европы 2016 года. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, Слуцкий трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.

После 10 матчей чемпионата Нидерландов "Витесс" занимает третье место в таблице, набрав 23 очка. В следующем туре 26 октября "Витесс" на своем поле примет "Ден Хаг".