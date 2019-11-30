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Футбол в Нидерландах

Начало новой главы. Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса"

Также команду покинули его помощники Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский
Леонид Слуцкий EPA-EFE/OLAF KRAAK
Описание
Леонид Слуцкий
© EPA-EFE/OLAF KRAAK

ТАСС, 30 ноября. Голландский "Витесс" в субботу принял отставку российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. Такое решение было принято после пятиматчевой серии поражений голландского клуба.

Последней каплей стало поражение "Витесса" от "Херенвена" (2:3) в игре 15-го тура чемпионата Нидерландов, при этом подопечные Слуцкого вели по ходу встречи с преимуществом в два мяча. После матча российский специалист в эфире телеканала Fox Sports объявил о том, что подает в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. "Впервые в карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд, я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона", - заявил Слуцкий.

Руководство клуба взяло день на размышления, и в субботу отставка Слуцкого была одобрена, вместе с ним команду покинули его помощники Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. "Витесс" поблагодарил российских специалистов за безграничную преданность клубу. "Леонид отдал все для "Витесса", он прошел через огонь ради нашего клуба. Я глубоко сожалею о том, что он не смог изменить ситуацию, я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - заявил технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах.

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Слуцкий, в свою очередь, выразил слова благодарности болельщикам голландского клуба. "Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в "Витессе", тех, кто любил меня и ненавидел, спасибо болельщикам, это был удивительный опыт для меня, но я считаю, что каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать "прощай". Для меня было большим удовольствием являться частью голландского футбола. Я познакомился со многими людьми, получил большой опыт и много положительной энергии, Нидерланды всегда будут в моем сердце", - написал в своем аккаунте в Instagram специалист, отметив, что решение об отставке было тяжелым для него.

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин, который играл под руководством Слуцкого, в беседе с ТАСС назвал обычной ситуацию с увольнением специалиста. "Когда ты побеждаешь, тебя все хвалят, если что-то не получается, то следует увольнение, особенно после серии поражений, но нет ничего ужасного, это рабочий момент", - отметил собеседник ТАСС. "Плюсов значительно больше, чем минусов, они (Слуцкий и его помощники) больше приобрели, чем потеряли", - заключил Алдонин.

Причины отставки

Еще в середине октября ничего не предвещало отставку Слуцкого, в период с 29 сентября по 19 октября "Витесс" одержал четыре победы подряд в чемпионата Нидерландов. Однако после этого начался конец пути специалиста в клубе. Сначала "Витесс" уступил дома "Ден Хагу" (0:2), а перед этим между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт во время тренировки. В качестве наказания футболист был выведен из состава, позднее конфликт был исчерпан, так как игрок принес извинения тренеру.

Однако это не исправило ситуацию с игрой "Витесса", команда продолжала проигрывать. Подопечные Слуцкого уступили "Эммену" (1:2) и "Гронингену" (1:2), после чего проиграли "Спарте" из Роттердама (0:2). После четвертого поражения подряд российский специалист назвал ситуацию в команде тяжелой. Несмотря на это, Слуцкий успокоил болельщиков, заявив, что не волнуется о своем будущем и продолжит работу с командой. Но после пятого поражения подряд он добровольно принял решение покинуть команду.

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Теперь многие болельщики и эксперты ждут возвращения Слуцкого в Россию, однако еще после увольнения из английского "Халла" в декабре 2017 года специалист заявил, что намерен проявлять себя в Европе. "Хотелось бы видеть его у руля команды, которая является одним из лидеров своего чемпионата и борется за выход в Лигу чемпионов, за медали во внутреннем чемпионате", - сказал ТАСС Алдонин.

Результаты работы Слуцкого в "Витессе"

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Он стал первым российским тренером в чемпионате Нидерландов, осуществиться этому событию помог российский предприниматель Алексей Чигиринский, который на тот момент являлся владельцем клуба.

Первой неудачей Слуцкого на посту главного тренера стал невыход команды в групповую стадию Лиги Европы сезона-2018/19. По сумме двух матчей в третьем квалификационном раунде "Витесс" уступил швейцарскому "Базелю" (0:1, 0:1). Команда четвертый год подряд не смогла пробиться в групповой этап второго по значимости еврокубкового турнира.

В течение сезона-2018/19 Слуцкий неоднократно подвергался критике за не слишком успешное выступление команды во внутреннем чемпионате. Однако по итогам сезона "Витесс" занял пятое место в чемпионате Нидерландов и вышел в плей-офф за право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. В финале плей-офф "Витесс" по сумме двух матчей уступил "Утрехту" (1:1, 0:2) и вновь остался без еврокубков. В нынешнем сезоне "Витесс" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в активе 23 очка после 15 матчей и отставая от лидирующего "Аякса" на 15 очков.

До "Витесса" Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза (РФС). Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

Теги
Слуцкий, Леонид ВикторовичФутбол в Нидерландах
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