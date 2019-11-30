Начало новой главы. Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса"

ТАСС, 30 ноября. Голландский "Витесс" в субботу принял отставку российского специалиста Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды. Такое решение было принято после пятиматчевой серии поражений голландского клуба. Последней каплей стало поражение "Витесса" от "Херенвена" (2:3) в игре 15-го тура чемпионата Нидерландов, при этом подопечные Слуцкого вели по ходу встречи с преимуществом в два мяча. После матча российский специалист в эфире телеканала Fox Sports объявил о том, что подает в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. "Впервые в карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд, я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона", - заявил Слуцкий. Руководство клуба взяло день на размышления, и в субботу отставка Слуцкого была одобрена, вместе с ним команду покинули его помощники Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. "Витесс" поблагодарил российских специалистов за безграничную преданность клубу. "Леонид отдал все для "Витесса", он прошел через огонь ради нашего клуба. Я глубоко сожалею о том, что он не смог изменить ситуацию, я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в дальнейшей карьере", - заявил технический директор "Витесса" Мохаммед Аллах.

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Слуцкий, в свою очередь, выразил слова благодарности болельщикам голландского клуба. "Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из вас за мое время в "Витессе", тех, кто любил меня и ненавидел, спасибо болельщикам, это был удивительный опыт для меня, но я считаю, что каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать "прощай". Для меня было большим удовольствием являться частью голландского футбола. Я познакомился со многими людьми, получил большой опыт и много положительной энергии, Нидерланды всегда будут в моем сердце", - написал в своем аккаунте в Instagram специалист, отметив, что решение об отставке было тяжелым для него. Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин, который играл под руководством Слуцкого, в беседе с ТАСС назвал обычной ситуацию с увольнением специалиста. "Когда ты побеждаешь, тебя все хвалят, если что-то не получается, то следует увольнение, особенно после серии поражений, но нет ничего ужасного, это рабочий момент", - отметил собеседник ТАСС. "Плюсов значительно больше, чем минусов, они (Слуцкий и его помощники) больше приобрели, чем потеряли", - заключил Алдонин. Причины отставки Еще в середине октября ничего не предвещало отставку Слуцкого, в период с 29 сентября по 19 октября "Витесс" одержал четыре победы подряд в чемпионата Нидерландов. Однако после этого начался конец пути специалиста в клубе. Сначала "Витесс" уступил дома "Ден Хагу" (0:2), а перед этим между Слуцким и 23-летним полузащитником клуба Ришедли Базуром произошел конфликт во время тренировки. В качестве наказания футболист был выведен из состава, позднее конфликт был исчерпан, так как игрок принес извинения тренеру. Однако это не исправило ситуацию с игрой "Витесса", команда продолжала проигрывать. Подопечные Слуцкого уступили "Эммену" (1:2) и "Гронингену" (1:2), после чего проиграли "Спарте" из Роттердама (0:2). После четвертого поражения подряд российский специалист назвал ситуацию в команде тяжелой. Несмотря на это, Слуцкий успокоил болельщиков, заявив, что не волнуется о своем будущем и продолжит работу с командой. Но после пятого поражения подряд он добровольно принял решение покинуть команду.