"Витесс" Слуцкого проиграл в пятом матче кряду, упустив преимущество в два мяча

ТАСС, 30 ноября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в гостях уступил "Херенвену" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

В составе победителей голы забили Хишам Фаик (42-я минута, с пенальти), Митчелл ван Берген (63) и Йенс Одгор (69). У "Витесса" отличились Тим Матавж (8) и Брайан Линссен (21).

В турнирной таблице "Витесс" занимает седьмое место, набрав 23 очка. Лидирует амстердамский "Аякс" (38 очков). "Херенвен" (24) поднялся на четвертую строчку. "Витесс" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.

В следующем туре "Витесс" на домашнем поле сыграет с "Фейенордом" 8 декабря, "Херенвен" днем позднее на выезде встретится с "Валвейком".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.