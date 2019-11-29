{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Нидерландах

"Витесс" Слуцкого проиграл в пятом матче кряду, упустив преимущество в два мяча

Встреча завершилась со счетом 2:3
Описание
© EPA-EFE/GEORGIOS KEFALAS

ТАСС, 30 ноября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого в гостях уступил "Херенвену" со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов по футболу.

В составе победителей голы забили Хишам Фаик (42-я минута, с пенальти), Митчелл ван Берген (63) и Йенс Одгор (69). У "Витесса" отличились Тим Матавж (8) и Брайан Линссен (21).

В турнирной таблице "Витесс" занимает седьмое место, набрав 23 очка. Лидирует амстердамский "Аякс" (38 очков). "Херенвен" (24) поднялся на четвертую строчку. "Витесс" потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Нидерландов.

В следующем туре "Витесс" на домашнем поле сыграет с "Фейенордом" 8 декабря, "Херенвен" днем позднее на выезде встретится с "Валвейком".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.

Теги
Футбол в Нидерландах
Реклама на ТАСС
ММА
Боец MMA Александр Емельяненко может провести поединок на турнире Fight Nights
Дата боя пока не уточняется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС