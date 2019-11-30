Сборная России проведет первый матч Евро-2020 против команды Бельгии в Петербурге

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Сборная России в первом матче на групповой стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года сыграет против команды Бельгии, встреча пройдет в Петербурге. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая проходит в Бухаресте.

Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.

В другом матче первого тура группы В сборная Дании 13 июня сыграет с командой Финляндии в Копенгагене. Во втором туре 17 июня российская команда в Петербурге встретится со сборной Финляндии, бельгийцы днем позднее сыграют в Копенгагене с датчанами. В заключительном туре сборная России проведет матч в Копенгагене с командой Дании, бельгийцы в Петербурге сыграют с финнами, игры третьего тура группы B пройдут 22 июня.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.