Сборная Финляндии стала третьим соперником сборной России по группе Евро-2020

Таким образом, стали известны все соперники сборной России по группе B чемпионата Европы, это команды Бельгии, Дании и Финляндии. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании.

Состав корзин жеребьевки финальной стадии определился по рейтингу сборных по итогам квалификационного турнира. Сборные России и Дании были автоматически распределены в группу B чемпионата Европы как хозяева турнира. Сборная Бельгии попала в первую корзину вместе с командами Италии, Англии, Испании, Германии (все - хозяева турнира) и Украины. Сборные России и Украины были разведены при жеребьевке, таким образом, в группу к сборным России и Дании автоматически попала команда Бельгии. Сборная Финляндии заняла второе место в группе J отборочного турнира Евро, при жеребьевке она находилась в четвертой корзине.

Сборная России в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы, в 1992 году в европейском первенстве принимала участие сборная СНГ, еще пять раз на чемпионат Европы выходила команда СССР, которая становилась победителем турнира в 1960 году, а также три раза завоевывала серебряные медали турнира (1964, 1972, 1988). Лучшим результатом российской команды являются бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года, на других европейских первенствах сборная России ни разу не выходила в плей-офф.