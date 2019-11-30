Стали известны составы групп Евро-2020

В группе А сыграют команды Турции, Италии, Уэльса и Швейцарии, в группе B - команды Дании, Финляндии, Бельгии и России.

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Определись составы всех групп чемпионата Европы 2020 года по футболу. Жеребьевка прошла в Бухаресте.

Сборная России проведет первый матч Евро-2020 против команды Бельгии в Петербурге

В группе С встретятся команды Нидерландов, Украины, Австрии и победитель плей-офф среди команд Лиги наций пути A или D (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния или Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия).

В группе D сыграют команды Англии, Хорватии, Чехии и победитель плей-офф пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), в группе Е - команды Испании, Швеции, Польши и победитель плей-офф пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия). В группе F сыграют команды Португалии, Франции, Германии и победитель плей-офф пути A или D.

Полуфинальные встречи плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы пройдут 26 марта 2020 года, финальные встречи - 31 марта. Сборная России 13 июня сыграет в Петербурге с командой Бельгии, 17 июня - в Петербурге со сборной Финляндии, 22 июня - в Копенгагене с командой Дании. В матче открытия, который пройдет в Риме 12 июня, встретятся сборные Италии и Турции.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.