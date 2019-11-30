Представление команды Бельгии - соперника сборной России по группе Евро-2020

Подопечные Станислава Черчесова уже ощутили на себе силу сборной Бельгии, которая на протяжении 13 месяцев занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Россияне дважды встречались с командой Роберто Мартинеса в рамках отборочного раунда чемпионата Европы и оба раза проиграли (1:3, 1:4). Теперь у сборной России будет шанс взять реванш, так как в связи с особенностями предстоящего турнира команды попали в одну группу еще до проведения жеребьевки.

Изначально планировалось, что городов будет 13, но Брюссель решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был исключен из списка, так как власти Бельгии долгое время не могли гарантировать готовность стадиона к турниру. 12 оставшихся городов были разделены на шесть пар, объединенных по территориальному признаку (перелет из одного города в другой не должен занимать более двух часов). Сборные стран - организаторов турнира не только заблаговременно знали, в группу с какой литерой попадут, если выйдут в финальную стадию чемпионата Европы, но и кто станет одним из соперников, если тот тоже квалифицируется на турнир. После этого решения УЕФА были сформированы следующие пары: группа А - Италия и Азербайджан, группа В - Россия и Дания, группа С - Нидерланды и Румыния, группа D - Англия и Шотландия, группа Е - Испания и Ирландия, группа F - Германия и Венгрия.

Поэтому из команд первой корзины при жеребьевке сборной России теоретически могли достаться только команды Бельгии и Украины, но с последней по решению УЕФА россияне не могут сыграть на групповом этапе.

Сборная Бельгии победила во всех 10 встречах отборочного этапа Евро, показав лучший результат среди всех сборных по разнице забитых (40) и пропущенных (3) мячей, подопечные Мартинеса забивали не меньше двух голов за игру. В бельгийской команде собраны футболисты из лучших клубов Европы, стоит отметить полузащитника мадридского "Реала" Эдена Азара и хавбека английского "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне, которые во многом определяют игру в нападении, наконечником выступает нападающий итальянского "Интера" Ромелу Лукаку. На позиции центрального полузащитника системообразующим игроком является футболист немецкой "Боруссии" из Дортмунда Аксель Витсель, который с 2012 по 2017 год выступал за санкт-петербургский "Зенит", место основного вратаря занимает лучший голкипер чемпионата мира 2018 года Тибо Куртуа из "Реала".

Из середняка в топы

Сборная Бельгии не всегда была одной из ведущих команд планеты, например, на домашнем чемпионате Европы - 2000, который также проходил в Нидерландах, бельгийцы не смогли выйти из группы, а до этого вовсе пропустили европейские первенства 1992 и 1996 годов. На чемпионате мира - 2002 бельгийские футболисты смогли дойти до 1/8 финала, где уступили будущему чемпиону сборной Бразилии. После этого бельгийцы пропустили два чемпионата мира и три европейских первенства.