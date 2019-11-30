Бородюк: сборной России по футболу выпал приемлемый жребий на групповой стадии Евро-2020

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. В первом матче на турнире россияне сыграют с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге. Во втором туре 17 июня российская команда в Петербурге встретится со сборной Финляндии. В заключительном туре сборная России 22 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.

"На чемпионате мира 2018 года и отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года жребий был к нам благосклонен, - сказал Бородюк. - В отборочном турнире нам попалась группа с неконкурентоспособными сборными, кроме бельгийцев. Сегодняшний жребий тоже был к нам благосклонен, поскольку сборная Уэльса (могла стать соперником россиян вместо финнов - прим. ТАСС) является командой гораздо более серьезного уровня, чем финны. Сборная Бельгии является фаворитом в нашей группе, мы, наверное, будем бороться с датчанами за второе место, все-таки сборная Финляндии по всем футбольным компонентам в этом квартете является аутсайдером, но опять же все будет зависеть от нашей подготовки".

"Вот с календарем нам не очень повезло, с одной стороны, мы проводим первый матч с бельгийцами, что в принципе неплохо, поскольку мы играем в Санкт-Петербурге. Но заканчиваем групповую стадию в Копенгагене, что не очень хорошо, нашим футболистам нужно будет подготовиться к домашней поддержке сборной Дании, атмосфере на стадионе. Было бы здорово, если бы мы первую игру начинали с финнами. В матче с бельгийцами все будет зависеть от тактического рисунка, мы играли с ними и теперь понимаем, как играть против них, в тактическом плане в игре со сборной Бельгии нужно играть совсем в другой футбол, чем в матчах с датчанами и финнами", - отметил Бородюк.

В группе F сыграют команды Португалии, Франции, Германии и победитель плей-офф пути A или D. "Нам повезло не попасть в более сложные квартеты. Посмотрите на группу с немцами, португальцами и французами - три фаворита чемпионата Европы в одной группе, это будет интересно", - заключил Бородюк.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.