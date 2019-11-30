Эксперт: игра сборной России с финнами станет решающей за выход в плей-офф Евро-2020

В субботу в Бухаресте прошла жеребьевка групповой стадии чемпионата Европы 2020 года. Соперниками россиян по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. В первом матче на турнире россияне сыграют с бельгийцами 13 июня в Санкт-Петербурге. Во втором туре 17 июня российская команда в Петербурге встретится со сборной Финляндии, в заключительном туре сборная России 22 июня проведет матч в Копенгагене с командой Дании.

МОСКВА, 30 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Второй матч сборной России на групповой стадии чемпионата Европы 2020 года против команды Финляндии станет решающим за выход в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин.

"Повезло, что нам попались финны, - сказал Балахнин. - По календарю трудно сказать, что нам повезло, потому что первая игра с бельгийцами, а первый матч очень важен для того, чтобы почувствовать уверенность, вторая встреча с финнами станет решающей за выход в плей-офф. Было бы идеально, если бы последняя игра была с бельгийцами, может, наши ребята уже решили бы все задачи и играли бы более раскованно. Но футболистам сборной России нет смысла бояться этого календаря, не вижу тут ничего такого страшного".

Сборная Финляндии впервые в своей истории выступит в финальной части европейского первенства. "Нельзя недооценивать сборную Финляндии, у них будет бешеная мотивация, финны захотят себя проявить. Но у них нет опыта выступления на таких турнирах, нет хладнокровности. Что касается бельгийцев, то мне мало верится, что мы опередим их в турнирной таблице, их мастерство очень высокое, но в одной игре все может решиться, никто не знает, в каком физическом и психологическом состоянии команды подойдут к очной встрече", - отметил Балахнин.

В 1/8 финала турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.