Валуев: агрессия футбольных фанатов связана с тем, что они отделяют себя от команд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поведение фанатов, скандирующих на футбольных матчах нелицеприятные речевки, может быть связано с тем, что они стараются отделять себя от команд, за которые болеют. Такое мнение ТАСС высказал депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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"В Европе клубы зависят от болельщиков, прежде всего финансово, поэтому работа с ними - одно из важнейших направлений деятельности, команды и фан-клубы находятся там в состоянии симбиоза. У нас же некоторые субкультуры болельщиков отделяют себя от команды и существуют в параллельном мире, - сказал Валуев. - Я часто вижу на стадионах семьи с детьми, и они, как правило, стараются держаться подальше от секторов с активными фанатами, большая часть которых - молодые люди в пубертатном возрасте, подвергающие все вокруг себя сомнению. Поведение человека на стадионе зависит от воспитания, причем как ребенка, так и самих родителей".

"Клубы должны вести более тесную работу с сообществами болельщиков. В Европе широко распространена практика саморегулируемых организаций, которые сами следят за своими представителями и исключают самых нерадивых", - добавил он.

По словам Валуева, нельзя забывать и о штрафах, которые накладываются на клубы, чьи болельщики скандируют нецензурные речевки. "Под санкции могут попасть все болельщики, а не только те, которые были замечены в нецензурной брани. Кроме того, мат на трибунах однозначно отпугивает со стадионов семьи с детьми. Никто не застрахован от внезапных всплесков агрессии фанатов", - подчеркнул он.