{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Валуев: агрессия футбольных фанатов связана с тем, что они отделяют себя от команд

По словам бывшего чемпиона мира по боксу, нельзя забывать и о штрафах, которые накладываются на клубы, чьи болельщики скандируют нецензурные речевки
Николай Валуев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Николай Валуев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Поведение фанатов, скандирующих на футбольных матчах нелицеприятные речевки, может быть связано с тем, что они стараются отделять себя от команд, за которые болеют. Такое мнение ТАСС высказал депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 27 ноября оштрафовал "Спартак" на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования в адрес форварда "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (0:0).

На эту тему
Футбол и около него. "Зенит" и "Спартак" в 52-й раз сыграют в матче чемпионата России

"В Европе клубы зависят от болельщиков, прежде всего финансово, поэтому работа с ними - одно из важнейших направлений деятельности, команды и фан-клубы находятся там в состоянии симбиоза. У нас же некоторые субкультуры болельщиков отделяют себя от команды и существуют в параллельном мире, - сказал Валуев. - Я часто вижу на стадионах семьи с детьми, и они, как правило, стараются держаться подальше от секторов с активными фанатами, большая часть которых - молодые люди в пубертатном возрасте, подвергающие все вокруг себя сомнению. Поведение человека на стадионе зависит от воспитания, причем как ребенка, так и самих родителей".

"Клубы должны вести более тесную работу с сообществами болельщиков. В Европе широко распространена практика саморегулируемых организаций, которые сами следят за своими представителями и исключают самых нерадивых", - добавил он.

По словам Валуева, нельзя забывать и о штрафах, которые накладываются на клубы, чьи болельщики скандируют нецензурные речевки. "Под санкции могут попасть все болельщики, а не только те, которые были замечены в нецензурной брани. Кроме того, мат на трибунах однозначно отпугивает со стадионов семьи с детьми. Никто не застрахован от внезапных всплесков агрессии фанатов", - подчеркнул он.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Биатлонист Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё, вторым стал его брат Тарьей Бё
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС