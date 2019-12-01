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Футбол в России

"Динамо" впервые с 2013 года обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде переиграло столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 17340 зрителей.

В составе "Динамо" дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У "Локомотива" отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).

В предыдущий раз "Динамо" победило "Локомотив" в чемпионате России 9 марта 2013 года (1:0), после этого "Локомотив" не проигрывал бело-голубым на протяжении 11 матчей (семь побед, четыре ничьи).

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит17123233-939
2Локомотив18104428-2034
3ЦСКА17103425-1633
4Краснодар1796232-1933
5Ростов1894530-2731
6Динамо1866616-1824
7Уфа1857615-1722
8Спартак1764718-1622
9Урал1856721-2921
10Ахмат1847713-2319
11Арсенал1754818-2319
12Оренбург1754821-2419
13Крылья Советов18531018-2218
14Рубин1846810-2018
15Тамбов17521020-2617
16Сочи1735915-2414

 

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