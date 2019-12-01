"Динамо" впервые с 2013 года обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде переиграло столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 17340 зрителей.
В составе "Динамо" дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У "Локомотива" отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).
В предыдущий раз "Динамо" победило "Локомотив" в чемпионате России 9 марта 2013 года (1:0), после этого "Локомотив" не проигрывал бело-голубым на протяжении 11 матчей (семь побед, четыре ничьи).
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|33-9
|39
|2
|Локомотив
|18
|10
|4
|4
|28-20
|34
|3
|ЦСКА
|17
|10
|3
|4
|25-16
|33
|4
|Краснодар
|17
|9
|6
|2
|32-19
|33
|5
|Ростов
|18
|9
|4
|5
|30-27
|31
|6
|Динамо
|18
|6
|6
|6
|16-18
|24
|7
|Уфа
|18
|5
|7
|6
|15-17
|22
|8
|Спартак
|17
|6
|4
|7
|18-16
|22
|9
|Урал
|18
|5
|6
|7
|21-29
|21
|10
|Ахмат
|18
|4
|7
|7
|13-23
|19
|11
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|18-23
|19
|12
|Оренбург
|17
|5
|4
|8
|21-24
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|18-22
|18
|14
|Рубин
|18
|4
|6
|8
|10-20
|18
|15
|Тамбов
|17
|5
|2
|10
|20-26
|17
|16
|Сочи
|17
|3
|5
|9
|15-24
|14