"Динамо" впервые с 2013 года обыграло "Локомотив" в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" на выезде переиграло столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в присутствии 17340 зрителей.

В составе "Динамо" дубль сделал Максимилиан Филипп (23-я и 49-я минуты), второй мяч футболист забил с пенальти. У "Локомотива" отличился Алексей Миранчук (38, с пенальти).

В предыдущий раз "Динамо" победило "Локомотив" в чемпионате России 9 марта 2013 года (1:0), после этого "Локомотив" не проигрывал бело-голубым на протяжении 11 матчей (семь побед, четыре ничьи).