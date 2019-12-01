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Футбол в России

Мещеряков: футболистам "Локомотива" в матче с "Динамо" не хватило эмоций и физики

Железнодорожники уступили на своем поле со счетом 1:2
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболистам "Локомотива" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" не хватило эмоций и необходимых физических кондиций. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал председатель совета директоров "Локомотива", заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков.

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В воскресенье "Динамо" на выезде переиграло "Локомотив" со счетом 2:1.

"Не хватило сегодня эмоций и физики", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка после 18 матчей. "Динамо" занимает шестое место, набрав 24 очка в 18 матчах. В 19-м туре "Динамо" на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 6 декабря, в тот же день "Локомотив" в гостях сыграет с тульским "Арсеналом".

Теги
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