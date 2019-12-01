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Футбол в России

Эксперт: судья не должен был засчитывать гол ФК "Зенит" в ворота "Спартака"

Гол клуба из Санкт-Петербурга был засчитан после того, как главный арбитр Виталий Мешков прибегнул к системе видеоассистента рефери
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Гол в ворота футболистов "Спартака" был забит "Зенитом" в матче 18-го тура чемпионата России с нарушением правил. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

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"Зенит" открыл счет на 21-й минуте. После навеса в штрафную Артем Дзюба пробил головой, голкипер "Спартака" Александр Максименко парировал, но мяч отскочил в колено защитника Ильи Кутепова и залетел в ворота. Гол был засчитан после того, как главный арбитр Виталий Мешков прибегнул к системе видеоассистента рефери (VAR).

"Гол забит с нарушением, в том эпизоде был фол со стороны Артема Дзюбы, он руками толкал защитника, - сказал Хусаинов. - По правилам игры - это непозволительно".

"Что касается касания мяча рукой в штрафной "Спартака", это не игра рукой - все верно. Остальные решения судья принимает по наитию - не дай бог, что-то случится. Видит нарушения правил, но не фиксирует их. Либо боится свистнуть, либо не разбирается", - добавил Хусаинов.

"Из тех, кто есть, его [арбитра] назначили. А вообще, он не соответствует уровню играющих команд", - резюмировал Хусаинов.

В матче идет второй тайм, счет 1:0 в пользу "Зенита".

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