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Футбол в России

Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам на матче со "Спартаком"

Форвард "Зенита" отказался от комментариев после игры, посоветовав недоброжелателям смотреть на табло
Артем Дзюба Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам в свой адрес с трибун. Об этом он сообщил журналистам после игры с московским "Спартаком".

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Матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в воскресенье в Петербурге на "Газпром-Арене". Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Во время матча из сектора фанатов "Спартака" были слышны оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, также фанаты вывесили несколько оскорбительных баннеров.

"Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают", - ответил Дзюба на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

От других комментариев нападающий "Зенита" отказался, посоветовав недоброжелателям "смотреть на табло".

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