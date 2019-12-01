Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам на матче со "Спартаком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам в свой адрес с трибун. Об этом он сообщил журналистам после игры с московским "Спартаком".

"Спартак" в большинстве уступил "Зениту" в матче чемпионата России по футболу

Матч 18-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в воскресенье в Петербурге на "Газпром-Арене". Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0. Во время матча из сектора фанатов "Спартака" были слышны оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, также фанаты вывесили несколько оскорбительных баннеров.

"Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают", - ответил Дзюба на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

От других комментариев нападающий "Зенита" отказался, посоветовав недоброжелателям "смотреть на табло".