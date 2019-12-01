Фигуристки Медведева и Загитова претендуют на награды ISU по итогам сезона

ТАСС, 1 декабря. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список претендентов на звание самого ценного фигуриста сезона. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Евгения Медведева еще не сказала последнего слова в спорте

Несгибаемая. Евгения Медведева еще не сказала последнего слова в спорте

На награду претендуют фигуристы, внесшие наибольший вклад в популяризацию фигурного катания, также в число претендентов вошли россияне Алена Косторная (одиночное катание), Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (пары), Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

На награду "Лучший новичок сезона" претендентами являются россиянки Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова, Макар Игнатов (все - одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (пары).

Также будут названы лауреаты в номинациях "Лучшая развлекательная программа", "Лучший хореограф", "Лучший тренер", "За достижения в фигурном катании".

По итогам онлайн-голосования, которое завершится 10 февраля, будет опубликован шорт-лист из трех претендентов. Окончательное решение примет жюри. Церемония вручения премий состоится на закрытии чемпионата мира 2020 года вместо традиционного гала-концерта, соревнования пройдут с 16 по 22 марта в канадском Монреале.