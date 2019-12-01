Тихонов объяснил стычку игроков ФК "Спартак" в матче с "Зенитом" нервным состоянием обоих

В воскресенье "Спартак" в гостях проиграл "Зениту" в матче 18-го тура со счетом 0:1. Во втором тайме на поле в ходе одного из игровых эпизодов между собой повздорили Мельгарехо и Ананидзе.

МОСКВА, 1 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стычку между футболистами "Спартака" Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе в матче чемпионата России с "Зенитом" можно объяснить тем, что оба игрока нервничали во время игры. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России в составе "Спартака" Андрей Тихонов.

"Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Не то, что у всей команды не получалось, а не получалось именно у этих двух футболистов, из-за чего те и повздорили. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было. Мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет", - сказал Тихонов.

"Потом приходили в раздевалку и продолжения конфликта не было. А здесь, конечно, вышло некрасиво. Думаю, есть тренер, которому покажут и расскажут, что на самом деле это было. Наверно, какой-то разговор должен состояться между тренером и футболистами, может быть в раздевалке этот вопрос уже закрылся", - добавил он.

По словам Тихонова, "Спартак" в начале второго тайма смотрелся неплохо. "Потом произошло удаление, были некоторые замены, которые не пошли на пользу "Спартаку", - отметил он.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков прибегнул к помощи системы видеоассистента рефери (VAR) при просмотре момента с голом, когда нападающий "Зенита" Артем Дзюба боролся с защитником "Спартака" Ильей Кутеповым. "Была борьба, но такого явного нарушения, чтобы Дзюба толкал руками Кутепова, не было. Думаю, что Кутепов немного проиграл позицию, плюс Дзюба оказался помощней. Можно было из пальца высосать штрафной, но там на это не было похоже", - подчеркнул он.