Дзюба выбрал другую дорогу. "Зенит" дома обыграл "Спартак"

Единственный гол был забит в собственные ворота - автогол на счету Ильи Кутепова после борьбы с Артемом Дзюбой, которому в очередной раз пришлось выслушивать оскорбления болельщиков красно-белых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" одержал победу со счетом 1:0 над московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Петербурге в присутствии 55 тыс. зрителей.

На эту тему Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам на матче со "Спартаком"

Болельщики "Спартака" приехали не только ради поддержки своей команды, но и для сведения счетов с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой. Начиная с матча сборной России против команды Сан-Марино, после которого история с оскорблениями с трибун в адрес футболиста получила резонанс, фанаты "Спартака" не упускают возможности выразить свое отношение к бывшему игроку красно-белых. Так было на встрече 17-го тура РПЛ между екатеринбургским "Уралом" и "Спартаком", а также субботу на матче молодежных команд "Спартака" и "Зенита". В воскресенье стало известно, что более 80 болельщиков "Спартака" были задержаны в Санкт-Петербурге перед матчем, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на всех задержанных были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве, затем их отпустили. Как рассказал ТАСС руководитель горячей линии для болельщиков Fans Hotline 24 Олег Семенов, к их услугам обратились около 100 болельщиков в связи с задержаниями. На 21-й минуте встречи Дзюба выиграл верховое единоборство у защитника "Спартака" Ильи Кутепова и пробил по воротам, Александр Максименко отразил удар, мяч попал в колено упавшего Кутепова и отскочил в ворота. Арбитры проверяли этот эпизод с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) на предмет фола Дзюбы на Кутепове при верховой борьбе, судьи приняли решение засчитать мяч. Во время ожидания вердикта главного арбитра болельщики "Спартака" стали заряжать оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, хотя нападающий не праздновал гол в ворота команды, за которую выступал с 2006 по 2015 год. В середине первого тайма на стадионе были включены глушители мата при третьей попытке красно-белых оскорбить Дзюбу, к концу первой половины встречи на трибуне "Спартака" появились небольшие оскорбительные баннеры в адрес капитана сборной России. Одновременно фанаты "Зенита" не раз скандировали оскорбления в адрес столичного клуба и Москвы. Во второй половине встречи активные болельщики "Спартака" в гораздо меньшей степени проявляли свою нелюбовь к Дзюбе, лишь изредка были слышны характерные заряды. Фанатов "Спартака" выпускали последними со стадиона, через примерно 45 минут после финального свистка их организованно проводили от стадиона до автобусов, которые доставили болельщиков на Московский вокзал. Корреспонденту ТАСС удалось пообщаться с некоторыми фанатами "Спартака" после встречи, они посетовали на отношение к себе со стороны работников петербургской арены, в частности рассказали о том, как одному из них стало плохо, но стюарды не могли привести врача в течение получаса. Дзюба ответил недоброжелателям Многие ждали комментария Дзюбы по поводу неприятной ситуации с болельщиками "Спартака". После игры нападающий четко дал понять, что не переживает из-за оскорблений. "Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают", - кратко ответил Дзюба. От других комментариев нападающий "Зенита" отказался, посоветовав недоброжелателям "смотреть на табло".

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поддержал своего подопечного и призвал повышать культуру боления в стране. "С такими вещами надо бороться, нужно болеть цивильно. Что касается Дзюбы, то я его хорошо знаю, мы поговорили с ним по этой ситуации после его возвращения из сборной. Это тот человек, которого мотивируют моменты, связанные с несправедливой критикой в его адрес", - отметил специалист. Безусловно, "Спартак" ждут большие штрафы за оскорбительные выкрики болельщиков. Впрочем, их не избежит и "Зенит" - фанаты использовали пиротехнику и закидывали лентами вратаря "Спартака". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в разговоре с ТАСС поддержал использование глушителей мата на стадионах. "Если внушения не действуют, почему больше 50 тысяч человек должны страдать? При этом спартаковские болельщики показали, как они умеют болеть по-футбольному, без матюков поддерживать свою команду", - сказал собеседник ТАСС. На грани фола Перед стартовым свистком на стадионе состоялся парад чемпионов СССР 1984 года в составе "Зенита", этот единственный чемпионский трофей команды в советскую эпоху. "Зенит" также поздравил Себастьяна Дриусси с 100-й игрой за клуб, которую он провел в 16-м туре против тульского "Арсенала" (2:1). Активные болельщики обеих команд подготовили красочный перформанс, петербуржцы разместили баннер с надписью "Только Питер и "Зенит". Фанаты "Спартака" по всей гостевой трибуне подняли вверх красные и белые флажки и вывесили баннер "Мы - "Спартак" Москва".

Несмотря на согласованное решение главного арбитра матча Виталия Мешкова и судей VAR, засчитанный гол все же вызвал сомнения. "Гол забит с нарушением, в том эпизоде был фол со стороны Артема Дзюбы, он руками толкал защитника, по правилам игры это непозволительно", - заявил в беседе с ТАСС бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов, добавив, что судейство Мешкова не соответствовало уровню играющих команд. Попытки "Спартака" отыграть пропущенный мяч были тщетны, поскольку "Зенит" очень грамотно действовал в обороне. "В первом тайме мы играли недостаточно хорошо, не было смелости, была нервозность в работе ребят, они хотели сыграть накоротке, делали много касаний. Ключевой момент - пропущенный гол", - прокомментировал игру в первом тайме главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. В перерыве немецкий специалист убрал автора автогола Кутепова с поля. "Кутепов - игрок сборной, это отличный футболист, умный парень, у него отличный удар, техника, мощно играет головой. Да, он что-то проиграл Дзюбе, но Дзюба - отличный игрок, и Илья не единственный, кто ему проигрывает. Я заменил его из-за того, что у него была желтая карточка", - отметил Тедеско. Стычка Джано и Мельгарехо Ситуация для "Зенита" ухудшилась на 49-й минуте, когда за удар соперника локтем вторую желтую карточку получил полузащитник Магомед Оздоев. "Это несчастный случай, такие эпизоды бывают десятками, когда игроки при верховой борьбе выставляют руки в стороны. Невозможно прыгать и пришвартовывать руки к телу, так как при расставлении рук соблюдается баланс", - сказал после матча Семак, подчеркнув, что его подопечным пришлось тяжело после удаления. "Спартак" почувствовал преимущество, подопечные Тедеско стали более уверенно действовать впереди, немецкий специалист усилил игру в атаке, выпустив Андре Шюррле вместо защитника Айртона. На 55-й минуте Джордан Ларссон не смог переиграть Кержакова при выходе один на один, а спустя две минуты Эсекьель Понсе угодил в штангу после удара головой. Сергей Семак, чувствуя нарастающее давление со стороны гостей, убрал с поля нападающего Сердара Азмуна и выпустил полузащитника Алексея Сутормина. При этом "Зенит" не оставлял попыток увеличить преимущество, команда совершила несколько неплохих подходов к воротам "Спартака". На 75-й минуте рукой в своей штрафной сыграл защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, однако Мешков не указал на точку. После игры Тедеско выразил недовольство судейством и назвал этот эпизод "чистейшим пенальти". В концовке второго тайма между футболистами "Спартака" Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо произошла стычка, игроки поговорили на повышенных тонах. Тедеско заявил на послематчевой пресс-конференции, что эпизода с конфликтом не видел, и тренерский штаб примет решение о мерах по отношению к футболистам позднее. Восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России в составе "Спартака" Андрей Тихонов в разговоре с ТАСС рассказал о возможных причинах конфликта. "Это можно объяснить нервами, а также тем, что у них ничего не получалось. Мы тоже играли и словесно цеплялись, но такого, чтобы бодались, не было, мы прекрасно знали, что эмоции есть в игре, но вне поля их не будет", - сказал Тихонов, посоветовав Тедеско провести беседу с участниками конфликта. Ситуация заставила вспомнить матч "Спартака" с английским "Блэкберном" (3:0) в Лиге чемпионов в 1995 году. Еще при счете 0:0 два футболиста сборной Англии Дэвид Бэтти и Грэм Ле Со не поделили мяч на фланге и стали выяснять отношения при помощи кулаков. "Спартак" заслужил поражение "Спартак" не может обыграть "Зенит" на выезде в чемпионате с 6 мая 2012 года, когда москвичи переиграли петербуржцев со счетом 3:2, уступая к 84-й минуте (1:2). После матча Тедеско признал поражение своих подопечных заслуженным. "Несмотря на достаточное количество подходов к воротам, у нас было мало моментов, старались почему-то навешивать, хотя знали, что защитники "Зенита" играют хорошо при навесах. Мы заслужили это поражение, "Зенит" и в первом тайме играл лучше нас", - сказал наставник "Спартака". Гендиректор "Зенита" после встречи отметил характер команды, сумевшей удержать победный счет в меньшинстве. "Против любой команды сложно играть, а против "Спартака", у которого есть быстрые нападающие и полузащитники, особенно сложно, - сказал он. - Но "Зенит" не только выдержал, но и создал более очевидные и острые моменты. Команда показала характер, самоотверженность и, считаю, абсолютно заслуженно победила". После 18 матчей "Зенит" лидирует в турнирной таблице, команда набрала 42 очка, "Спартак" занимает восьмое место, имея в активе 22 очка. В следующем туре, который станет заключительным перед зимней паузой, петербуржцы 6 декабря примут московское "Динамо", двумя днями позже красно-белые проведут домашнюю встречу с "Ростовом".