Тарпищев: сезон-2019 получился для российского тенниса неплохим

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сезон 2019 года для российского тенниса получился в целом неплохим, а для мужчин - просто отличным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Сезон получился в целом неплохим, у ребят - просто отличным. С хорошим выступлением в Кубке Дэвиса и индивидуальными успехами игроков сборной. У девочек год получился средним, но перспектива видна", - сказал Тарпищев.

Мужская сборная России по теннису дошла до полуфинала Кубка Дэвиса. На групповом этапе турнира россияне обыграли сборную Хорватии и проиграли команде Испании, в четвертьфинале оказались сильнее сербов, а в полуфинале уступили канадцам. Кроме того, российские теннисисты выиграли пять турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), четыре победы на счету Даниила Медведева, одна - у Андрея Рублева. Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, Карен Хачанов -17-е, Рублев - 23-е.