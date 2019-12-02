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ATP

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом года в России

В прошедшем сезоне 23-летний Медведев выиграл четыре турнира
Даниил Медведев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Даниил Медведев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Даниил Медведев получил премию "Русский кубок" в номинации "Теннисист года в России". Об этом было объявлено на церемонии вручения 26-й ежегодной национальной теннисной премии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В прошлом году теннисистом года был признан Карен Хачанов.

В номинации "Команда года" победителями стали мужская сборная России, дошедшая до полуфинала Кубка Дэвиса, и три юниорские национальные команды, Александр Метревели получил приз в номинации "За вклад в развитие тенниса", в номинации "Память" отмечен Александр Волков.

В прошедшем сезоне Медведев выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, россиянин выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах сезона (лучший результат в мире). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-летний Медведев занимает пятое место.

Премия "Русский кубок" вручается с 1994 года.

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