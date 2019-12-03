Шведские гандболистки обыграли команду Японии в матче чемпионата мира

Команды Швеции и Китая выступают в одной группе со сборной России. После трех туров россиянки лидируют в группе D, ранее во вторник они переиграли команду ДР Конго (34:13), россиянки уже обеспечили себе досрочный выход в дальнейшую стадию турнира. На втором месте идет сборная Швеции, которую россиянки опережают по дополнительным показателям. Третье место занимают японки (4), четвертое - аргентинская сборная (2), которая переиграла китаянок (34:28), команды Китая и Демократической Республики Конго не набрали турнирных баллов.

В четвертом туре россиянки сыграют с хозяйками соревнований, японками. Игра пройдет в четверг, начало встречи в 12:00 мск. В тот же день сборная Швеции сыграет с командой Аргентины, сборная Китая встретится с командой ДР Конго.

В других матчах дня команда Черногории переиграла сборную Венгрии (25:24), сборная Испании - команду Сенегала (29:20), голландки оказались сильнее кубинок (51:23), сборная Южной Кореи выиграла у команды Бразилии (33:27), сборная Анголы обыграла команду Словении (33:24), румынские спортсменки оказались сильнее казахстанских (22:20). Команда Франции победила сборную Австралии со счетом 46:7, данный результат стал пятым в истории женских чемпионатов мира по разности мячей (39), матч во второй раз в истории закончился с такой разницей (в 2005 году австралийки проиграли сборной Анголы - 8:47). Cамая крупная победа была зафиксирована в 2005 году в матче сборных Венгрии и Австралии (57:9).

В турнире принимают участие 24 сборные, которые на предварительном этапе разделены на четыре группы. Три лучших коллектива из каждой группы выйдут в основной групповой этап, где они будут разделены на две группы (в группе I сыграют команды из групп А и В, в группе II - команды из групп С и D), в которых каждая из сборных сыграет еще по три матча с новыми соперниками, по итогам основного группового этапа будут также учтены очки команд, набранные на предварительном этапе. Затем по две команды из каждой группы пройдут в полуфинал, где состоится розыгрыш призовых мест, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

На мировом первенстве в 2017 году россиянки заняли пятое место, действующим чемпионом мира и Европы является сборная Франции. Если сборная Франции защитит титул на турнире в Японии, то россиянки получат олимпийскую путевку как финалистки чемпионата Европы - 2018. Чемпионат мира завершится 15 декабря.